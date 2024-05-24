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Гибель президента Ирана в авиакатастрофе — опубликован предварительный отчет расследования

24 мая 2024 07:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Иране опубликовали предварительный отчет расследования авиакатастрофы на борту с Ибрагимом Райси
Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Райси взлетает перед крушением. Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный штаб Ирана опубликовал предварительный отчет комиссии по расследованию масштабов и причин крушения вертолета на борту с президентом Ибрагимом Райси. Известно, что внешнее влияние не выявлено.

Об этом сообщает TRT Haber в пятницу, 24 мая.

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"В отчете указано, что в частях разбившегося вертолета не было следов пуль или подобного внешнего вмешательства, а после падения в вертолете возник пожар", — говорится в сообщении.

В документе говорится, что вертолет совершал движение по заданному маршруту и не менял его. К тому же пилот имел сеанс связи с пилотами других двух вертолетов за полторы минуты до аварии.

Из-за географической сложности региона, холодной и туманной погоды, поисково-спасательные работы были длительными. До места авиакатастрофы удалось добраться только ближе к утру.

Расследованием не выявлено подозрительных ситуаций в переговорах диспетчерской башни с экипажем полета.

Окончательные результаты исследования будут опубликованы после завершения расследования.

Авария вертолета на борту с Райси

Напомним, вертолет в составе колонны, в которой находился президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.

Впоследствии стало известно, что авария произошла недалеко от города Джульфы на границе с Азербайджаном. В Министерстве внутренних дел не подтверждали, что Райси выжил.

Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров. В то же время он созвал экстренное заседание комитета по кризисному управлению страны.

Предположение о смерти Райси первым выдвинул Израиль. К тому же во время поисковой операции пропали трое спасателей.

Впоследствии в иранских горах нашли вертолет, который накануне потерпел крушение. В нем погибли действующий президент Ирана Ибрагим Райси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Причиной крушения вертолета стала техническая неисправность. Характер проблем с вертолетом не уточняется.

Иран
смерть
вертолет
авиакатастрофа
расследование
президент

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