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ЄС наклав санкції на іранські компанії та високопосадовців країни — Reuters

24 травня 2024 23:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Євросоюз вводить санкція проти 9 компанії Ірану та високопосадовців Ірану
Прапори Ірану. Фото ілюстративне: armeniatoday.news
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Європейський союз узгодив санкції проти дев'яти іранських компаній. Також під санкції потрапили деякі посадовці ісламської країни, у тому числі міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Аштіані.

Про це у п'ятницю, 24 травня, повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Як пише Reuters, уряди ЄС погодилися внести дев’ять іранських організацій до списку санкцій за постачання Росії безпілотників, які Кремль використовує у війні проти України. 

Відповідна угода під назвою COREPER вже укладена між послами урядів ЄС в Брюсселі. Але документ ще повинні схвалити міністри закордонних справ Євросоюзу. Ймовірно, це станеться у понеділок, 27 травня. 

Один з дипломатів підтвердив Reuters, що до санкційного списку потрапив міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Аштіані. Санкції включають заборону на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів для фізичних та юридичних осіб, а також заборону надавати кошти чи економічні ресурси.

Нагадаємо, генштаб Ірану опублікував попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота на борті з президентом Ібрагімом Райсі. 

Раніше в Ірані через загибель президента призначили дострокові вибори глави держави. Вони пройдуть 28 червня 2024 року. 

Іран
санкції
війна
російські війська
безпілотники
ЄС

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