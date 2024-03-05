ЕС хочет перевести свою оборонную промышленность на режим военной экономики

Заседание Европарламента. Фото: patrioty.org.ua

Европейская комиссия намерена предложить во вторник, 5 марта, пути развития вооруженной промышленности стран Союза с целью перейти к "режиму военной экономики". Это произойдет в ответ на войну России против Украины.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 4 марта.

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Цель "режима военной экономики"

Комиссар европейской промышленности Тьерри Бретон выступит во вторник с рядом предложений по поощрению стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний и таким образом увеличить их производственные мощности.

"Нам нужно изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна больше рисковать при нашей поддержке", — отметил Бретон.

Он подчеркнул, что вероятность избрания президентом США Дональда Трампа, несколько пренебрегшего обязательствами Америки перед НАТО, значит, что Европа должна делать больше для Украины, чтобы защитить себя.

По данным издания, война показала плохую подготовку Европы к серьезным вызовам, например внезапный спрос на артиллерийские боеприпасы.

Что предлагает Бретон

В предложения Бретона входит создание европейской версии программы по иностранным продажам аналогичной США. В соответствии с ней Вашингтон помогает странам покупать у американских военных компаний.

Еще одним из предложений является то, чтоб европейские компании брались за заказы ЕС во время кризисного периода, а следующим — создание специального фонда на сумму 100 млрд евро для вооруженных проектов.

К тому же, Украину тоже приглашают присоединиться для "усиления совместных закупок и производственных мощностей".

"Наша миссия здесь состоит в том, чтобы относиться к Украине почти как к стране-члену", — подчеркнул один из чиновников.

Украина в ЕС — что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, когда Украина в этом году начнет первые переговоры по вступлению в ЕС. По его словам, 2024 должен стать для Украины реальным временем для переговоров.

Также мы писали, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал государства ЕС поддерживать Украину вооружением, пока не наступит победа.