ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість на режим воєнної економіки

Засідання Європарламенту. Фото: patrioty.org.ua

Європейська комісія має наміри запропонувати у вівторок, 5 березня, шляхи розвитку збройної промисловості країн Союзу з метою перейти до "режиму воєнної економіки". Це відбудеться у відповідь на війну Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 4 березня.

Читайте також:

Мета "режиму воєнної економіки"

Комісар європейської промисловості Тьєррі Бретон виступить у вівторок із низкою пропозицій для заохочення країн ЄС купувати більше зброї в європейських компаній і таким чином збільшити їх виробничі потужності.

"Нам потрібно змінити парадигму і перейти до режиму воєнної економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна більше ризикувати за нашої підтримки", — зазначив Бретон.

Він підкреслив, що ймовірність обрання президентом США Дональда Трампа, який дещо знехтував зобов'язаннями Америки перед НАТО, значить, що Європа має робити більше для України, щоб захистити себе.

За даними видання, війна показала погану підготовку Європи до серйозних викликів, наприклад, раптовий попит на артилерійські боєприпаси.

Що пропонує Бретон

До пропозицій Бретона входить створення європейської версії програми з іноземних продажів аналогічній США. Відповідно до неї Вашингтон допомагає країнам купувати в американських військових компаній.

Ще однією з пропозицій є те, щоб європейські компанії бралися за замовлення ЄС під час кризового періоду, а наступною — створення спеціального фонду на суму 100 млрд євро для збройних проєктів.

До того ж Україну теж запрошують долучитися для "посилення спільних закупівель і виробничих потужностей".

"Наша місія тут полягає в тому, щоб ставитися до України майже як до країни-члена", — наголосив один із посадовців.

Україна в ЄС — що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, коли Україна цьогоріч розпочне перші перемовини щодо вступу в ЄС. За його словами, 2024 рік має стати для України реальним часом для переговорів.

Також ми писали, що Європарламент схвалив резолюцію, в якій закликав держави ЄС підтримувати Україну озброєнням, допоки не настане перемога.