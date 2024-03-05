Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість на режим воєнної економіки arrow

ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість на режим воєнної економіки

5 березня 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість на режим воєнної економіки
Засідання Європарламенту. Фото: patrioty.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Європейська комісія має наміри запропонувати у вівторок, 5 березня, шляхи розвитку збройної промисловості країн Союзу з метою перейти до "режиму воєнної економіки". Це відбудеться у відповідь на війну Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 4 березня.

Читайте також:

Мета "режиму воєнної економіки"

Комісар європейської промисловості Тьєррі Бретон виступить у вівторок із низкою пропозицій для заохочення країн ЄС купувати більше зброї в європейських компаній і таким чином збільшити їх виробничі потужності.

"Нам потрібно змінити парадигму і перейти до режиму воєнної економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна більше ризикувати за нашої підтримки", — зазначив Бретон.

Він підкреслив, що ймовірність обрання президентом США Дональда Трампа, який дещо знехтував зобов'язаннями Америки перед НАТО, значить, що Європа має робити більше для України, щоб захистити себе.

За даними видання, війна показала погану підготовку Європи до серйозних викликів, наприклад, раптовий попит на артилерійські боєприпаси.

Що пропонує Бретон

До пропозицій Бретона входить створення європейської версії програми з іноземних продажів аналогічній США. Відповідно до неї Вашингтон допомагає країнам купувати в американських військових компаній.

Ще однією з пропозицій є те, щоб європейські компанії бралися за замовлення ЄС під час кризового періоду, а наступною — створення спеціального фонду на суму 100 млрд євро для збройних проєктів.

До того ж Україну теж запрошують долучитися для "посилення спільних закупівель і виробничих потужностей".

"Наша місія тут полягає в тому, щоб ставитися до України майже як до країни-члена", — наголосив один із посадовців.

Україна в ЄС — що відомо 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, коли Україна цьогоріч розпочне перші перемовини щодо вступу в ЄС. За його словами, 2024 рік має стати для України реальним часом для переговорів. 

Також ми писали, що Європарламент схвалив резолюцію, в якій закликав держави ЄС підтримувати Україну озброєнням, допоки не настане перемога.

Європейський союз
зброя
промисловість
гроші
Україна
економіка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року