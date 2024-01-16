Ермак обсудил оборонные нужды Украины с Джейком Салливаном

Андрей Ермак и Джейк Салливан. Фото иллюстративное: Армия Inform

В Давосе глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили ряд важніх вопросов, включая оборонніе нужды Украины.

Об этом Ермак написал на своей странице в Telegram.

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Андрей Ермак встретился с Джейком Салливаном. Фото: Telegram Андрея Ермака

Ермак провел переговоры с Джейком Салливаном

"Это большой друг Украины, который за это время тоже стал моим хорошим другом. За эти годы работы мы выработали очень системный и эффективный механизм взаимодействия", — отметил Ермак.

Ермак добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения он находился с Салливаном на связи в режиме 24/7.

"А сколько уничтоженной российской бронетехники стоит в полях благодаря оружию, о котором удалось быстро договориться. И будет еще", — сообщил глава Офиса Президента.

Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины и работу по формированию украинской Формулы мира.

"Благодарю Джейка за его профессиональность, наше искреннее открытое общение и его работу для помощи нашему государству", — резюмировал Ермак.

Ранее мы сообщали, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что уже началась работа по проведению Глобального саммита мира. Над ним стали работать Украина и Швейцария.

Напоминаем, что во время встречи в Давосе 14 января руководитель Офиса Президента Андрей Ермак совместно с представителем Великобритании презентовали пункт "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". В Украине стремятся, чтобы формула стала глобальной.