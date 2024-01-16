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Єрмак обговорив оборонні потреби України з Джейком Салліваном

16 січня 2024 13:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єрмак обговорив оборонні потреби України з Джейком Салліваном
Андрій Єрмак та Джейк Салліван. Фото ілюстративне: Армія Inform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Давосі очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили низку важливих питань, включаючи оборонні потреби України.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Telegram.

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Андрій Єрмак зустрівся з Джейком Салліваном. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Єрмак провів переговори з Джейком Салліваном

"Це великий друг України, який за цей час також став моїм добрим другом. За ці роки роботи ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії", — зазначив Єрмак.

Єрмак додав, що від самого початку повномасштабного вторгнення він перебував з Салліваном на зв‘язку в режимі 24/7.  

"А скільки знищеної російської бронетехніки стоїть в полях завдяки зброї, про яку вдалося швидко домовитися. І буде ще", — повідомив очільник Офісу Президента.

Єрмак і Салліван обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та роботу по формуванню української Формули миру.

"Вдячний Джейку за його професійність, наше щире відкрите спілкування і його роботу для допомоги нашій державі", — резюмував Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що вже розпочалася робота над проведенням Глобального саміту миру. Над ним почали працювати Україна та Швейцарія.

Нагадуємо, що під зустрічі у Давосі 14 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спільно з представником Великої Британії презентували пункт "Недопущення ескалації війни та повторення агресії". В Україні прагнуть, щоб формула стала глобальною.

США
Андрій Єрмак
Україна
Давос
Джейк Салліван

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