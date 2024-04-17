Ермак назвал фамилии людей, которых считает достойными ТОП-100 по версии Time

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил благодарность журналу Time за включение его в список 100 самых влиятельных людей. Однако он подчеркнул, что среди них должны быть имена украинских героев.

Об этом он заявил в своем Telegram в среду, 17 апреля.

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"Но я убежден, что в списке Time должны быть такие люди как Дмитрий Коцюбайло, Павел Петриченко, Алексей Чубашев, Андрей Пильщиков "Джус", Владислава Черных "Аида" и другие наши герои", — заявил Ермак.

Он заявил, что каждый человек, отдавший жизнь за Украину, заслуживает признания, ведь их вклад в борьбу за независимость и демократические ценности изменил мир больше, чем можно представить.

"Поэтому силы обороны и народ Украины должны быть в Time. Я могу только гордиться, что является частью этого народа", — добавил глава Офиса Президента.

Он заявил, что признание от Time является признание усилий всей команды президента Зеленского, и для него большая честь работать в этой команде.

Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, что Ермак попал в рейтинг Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира.

Ранее мы писали, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".