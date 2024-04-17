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Єрмак назвав прізвища людей, яких вважає гідними ТОП-100 за версією Time

17 квітня 2024 22:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Єрмак назвав прізвища людей, яких вважає гідними ТОП-100 за версією Time
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив вдячність журналу Time за включення його до списку 100 найвпливовіших людей. Проте, він підкреслив, що серед них мають бути імена українських героїв.

Про це він заявив у своєму Telegram у середу, 17 квітня.

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"Але я переконаний, що в списку Time мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков "Джус", Владислава Черних "Аїда" та інші наші герої", — заявив Єрмак.

Він заявив, що кожна особа, яка віддала життя за Україну, заслуговує визнання, адже їхній внесок у боротьбу за незалежність та демократичні цінності змінив світ більше, ніж можна уявити.

"Тому сили оборони і народ України мають бути в Time. Я ж можу лише пишатися, що є частиною цього народу", — додав голова Офісу Президента.

Він заявив, що визнання від Time є визнанням зусиль всієї команди президента Зеленського, і для нього велика честь працювати в цій команді.

Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Єрмак потрапив до рейтингу Time ТОП-100 найвпливовіших людей світу.

Раніше ми писали, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Офіс президента
Андрій Єрмак
українці
рейтинг
Україна

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