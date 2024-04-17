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Єрмак потрапив до рейтингу Time ТОП-100 найвпливовіших людей світу

17 квітня 2024 18:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Єрмак потрапив до рейтингу Time ТОП-100 найвпливовіших людей світу
Глава Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Глава Офісу президента Андрій Єрмак увійшов до списку ста найвпливовіших людей світу за версією Time у 2024 році. Він став єдиним з українців, хто потрапив до цього рейтингу.

Про це стало відомо з списку опубліковано на офіційному сайті журналу Time.

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Єрмак увійшов до списку ста найвпливовіших людей світу

Статтю про Єрмака написав колишній прем’єр-міністр Данії та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він підкреслив важливість ролі Андрія Єрмака у керівництві роботою українського уряду в умовах російського вторгнення. Расмуссен відзначив, що Єрмак став вирішальною постаттю у поширенні послань президента Зеленського по всьому світу, а також у створенні міцної мережі підтримки України, яка охоплює від Заходу до Глобального Півдня, і об’єднує їх навколо таких питань, як санкції та екологія.

"Визначальними ранніми кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти", — зазначив Расмуссен.

Расмуссен також висловив своє захоплення роботою Єрмака над гарантіями безпеки для України, яка сприяла створенню мережі двосторонніх угод з союзниками. Він навів цитату з поеми Івана Франка "Мойсей", порівнюючи Єрмака з рішучим лідером, який довів свою ефективність у важливий момент для України та демократії.

Нагадаємо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми писали, що Єрмак розповів послу США про обстріли енергетичної інфраструктури України.

Офіс президента
Андрій Єрмак
українці
рейтинг
Україна

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