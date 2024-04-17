Ермак попал в рейтинг Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии Time в 2024 году. Он стал единственным из украинцев, кто попал в этот рейтинг.

Об этом стало известно из списка опубликованного на официальном сайте журнала Time.

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Ермак вошел в список ста самых влиятельных людей мира

Статью об Ермаке написал бывший премьер-министр Дании и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он подчеркнул важность роли Андрея Ермака в руководстве работой украинского правительства в условиях российского вторжения. Расмуссен отметил, что Ермак стал решающей фигурой в распространении посланий президента Зеленского по всему миру, а также в создании крепкой сети поддержки Украины, охватывающей от Запада до Глобального Юга, и объединяет их вокруг таких вопросов, как санкции и экология.

"Изначальными ранними кадрами варварского вторжения России в Украину является видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, окружавшего его команду, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить", — отметил Расмуссен.

Расмуссен также выразил свое восхищение работой Ермака над гарантиями безопасности для Украины, способствовавшей созданию сети двусторонних соглашений с союзниками. Он привел цитату из поэмы Ивана Франко "Моисей", сравнивая Ермака с решительным лидером, доказавшим свою эффективность в важный момент для Украины и демократии.

Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".

Ранее мы писали, что Ермак рассказал послу США об обстрелах энергетической инфраструктуры Украины.