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Ермак попал в рейтинг Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира

17 апреля 2024 18:45
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Бригадир София
редактор
Ермак попал в рейтинг Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Офиса президента Андрей Ермак вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии Time в 2024 году. Он стал единственным из украинцев, кто попал в этот рейтинг.

Об этом стало известно из списка опубликованного на официальном сайте журнала Time.

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Ермак вошел в список ста самых влиятельных людей мира

Статью об Ермаке написал бывший премьер-министр Дании и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он подчеркнул важность роли Андрея Ермака в руководстве работой украинского правительства в условиях российского вторжения. Расмуссен отметил, что Ермак стал решающей фигурой в распространении посланий президента Зеленского по всему миру, а также в создании крепкой сети поддержки Украины, охватывающей от Запада до Глобального Юга, и объединяет их вокруг таких вопросов, как санкции и экология.

"Изначальными ранними кадрами варварского вторжения России в Украину является видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, окружавшего его команду, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить", — отметил Расмуссен.

Расмуссен также выразил свое восхищение работой Ермака над гарантиями безопасности для Украины, способствовавшей созданию сети двусторонних соглашений с союзниками. Он привел цитату из поэмы Ивана Франко "Моисей", сравнивая Ермака с решительным лидером, доказавшим свою эффективность в важный момент для Украины и демократии.

Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".

Ранее мы писали, что Ермак рассказал послу США об обстрелах энергетической инфраструктуры Украины.

Офис президента
Андрей Ермак
украинцы
рейтинг
Украина

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