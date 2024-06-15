Ермак рассказал о Саммите мира в Швейцарии

Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото иллюстративное: Офис президента

В Швейцарии участники первого Саммита мира постараются согласовать общий план, который может быть представлен России на следующем саммите. В частности, отмечается, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Укринформу" перед началом Саммита мира в Швейцарии.

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"На пути к миру Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей независимости, суверенитета и территориальной целостности", — отметил Ермак.

В частности, Ермак отметил, что Формула мира должна быть основой прекращения войны России против Украины. При этом наше государство готово к другим идеям и предложениям, если они уважают независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на Глобальный Саммит мира приехали российские журналисты, в частности, из пропагандистского "ТАССа" и "РИА Новости".

В то же время швейцарские СМИ заявили, что делегаты на саммите еще не согласовали совместную декларацию, но высока вероятность, что документ могут быть приняты без согласия всех участников встречи.