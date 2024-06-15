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Ермак назвал главные цели Украины на Саммите мира в Швейцарии

15 июня 2024 17:42
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Ермак рассказал о Саммите мира в Швейцарии
Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото иллюстративное: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Швейцарии участники первого Саммита мира постараются согласовать общий план, который может быть представлен России на следующем саммите. В частности, отмечается, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Укринформу" перед началом Саммита мира в Швейцарии.

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"На пути к миру Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей независимости, суверенитета и территориальной целостности", — отметил Ермак.

В частности, Ермак отметил, что Формула мира должна быть основой прекращения войны России против Украины. При этом наше государство готово к другим идеям и предложениям, если они уважают независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на Глобальный Саммит мира приехали российские журналисты, в частности, из пропагандистского "ТАССа" и "РИА Новости".

В то же время швейцарские СМИ заявили, что делегаты на саммите еще не согласовали совместную декларацию, но высока вероятность, что документ могут быть приняты без согласия всех участников встречи.

Украина
Россия
Формула мира
война в Украине
война
Андрей Ермак

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