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Єрмак назвав головні цілі України на Саміті миру у Швейцарії

15 червня 2024 17:42
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Єрмак розповів про Саміт миру у Швейцарії
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото ілюстративне: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Швейцарії учасники першого Саміту миру намагатимуться узгодити спільний план, який може бути представлений Росії на наступному саміті. Зокрема наголошується, що Україна не піде на жодні компроміси щодо своїх незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Укрінформ" перед початком Саміту миру у Швейцарії.

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"На шляху до миру Україна не піде на жодні компроміси щодо своїх незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", — зазначив Єрмак.

Зокрема Єрмак зазначив, що Формула миру має бути основою припинення війни Росії проти України. При цьому наша держава готова й до інших ідей та пропозицій, якщо вони поважають незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Глобальний Саміт миру приїхали російські журналісти, зокрема, з пропагандистського "ТАРСу" та "РІА.Новини".

Водночас швейцарські ЗМІ заявили, що делегати на саміті ще не узгодили спільну декларацію, але є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх учасників зустрічі.

Україна
Росія
Формула миру
війна в Україні
війна
Андрій Єрмак

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