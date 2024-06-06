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Япония передала Украине очередную военную помощь — о чем идет речь

6 июня 2024 20:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получила от Японии Toyota HMV и Morooka PC-065B
Инженерный гусеничный самосвал производства компании Morooka модели PC-065B сил Японии. Фото: mod.go.jp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Япония передала Украине новую партию военной помощи. Речь идет о 101 единице транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине в соцсети X в четверг, 6 июня.

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Военная помощь для Украины

"На запрос украинского правительства Министерство обороны и Силы самообороны Японии предоставили Украине серию транспортных средств по решению, принятому в мае 2023 года", — говорится в сообщении.

Военная помощь для Украины
Военная помощь для Украины. Фото: x.com/JPEmbUA
Украина получила новую военную помощь
Военная помощь для Украины. Фото: x.com/JPEmbUA

Украина получила партию из 101 внедорожника Toyota HMV и инженерных машин Morooka PC-065B. Известно, что военная помощь прибыла в Польшу 5 июня, затем ее отправили Украине.

Япония передала Украину военную помощь
Военная помощь для Украины. Фото: x.com/JPEmbUA
Япония передала Украине 101 транспортное средство
Военная помощь для Украины. Фото: x.com/JPEmbUA
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Пост посольства Японии в Украине. Фото: скриншот

Напомним, Бундестаг одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Таким образом, Германия может пополнить собственные запасы и часть передать Украине.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он отметил, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.

Украина
Япония
военная помощь
война
военная техника

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