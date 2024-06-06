Украина получила от Японии Toyota HMV и Morooka PC-065B

Япония передала Украине очередную военную помощь — о чем идет речь
Япония передала Украине новую партию военной помощи. Речь идет о 101 единице транспортных средств.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине в соцсети X в четверг, 6 июня.
Военная помощь для Украины
"На запрос украинского правительства Министерство обороны и Силы самообороны Японии предоставили Украине серию транспортных средств по решению, принятому в мае 2023 года", — говорится в сообщении.
Украина получила партию из 101 внедорожника Toyota HMV и инженерных машин Morooka PC-065B. Известно, что военная помощь прибыла в Польшу 5 июня, затем ее отправили Украине.
Напомним, Бундестаг одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Таким образом, Германия может пополнить собственные запасы и часть передать Украине.
Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он отметил, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.
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