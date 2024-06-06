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Японія передала Україні чергову військову допомогу — про що йдеться

6 червня 2024 20:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримала від Японії Toyota HMV та Morooka PC-065B
Інженерний гусеничний самоскид виробництва компанії Morooka моделі PC-065B сил Японії. Фото: mod.go.jp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Японія передала для України нову партію військової допомоги. Йдеться про 101 одиницю транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні у соцмережі X у четвер, 6 червня.

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Військова допомога для України

"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали Україні серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Військова допомога для України
Військова допомога для України. Фото: x.com/JPEmbUA
Україна отримала нову військову допомогу
Військова допомога для України. Фото: x.com/JPEmbUA

Україна отримала партію із 101 позашляховика Toyota HMV та інженерних машин Morooka PC-065B. Відомо, що військова допомога прибула до Польщі 5 червня, а потім її відправили Україні.

Японія передала Україну військову допомогу
Військова допомога для України. Фото: x.com/JPEmbUA
Японія передала Україні 101 траспортний засіб
Військова допомога для України. Фото: x.com/JPEmbUA
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Допис посольства Японії в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, Бундестаг схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Таким чином Німеччина може поповнити власні запаси і частину передати Україні.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Україна
Японія
військова допомога
війна
військова техніка

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