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Какой была встреча с Путиным в 2019 году — Зеленский раскрыл детали

25 февраля 2024 18:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какой была встреча с Путиным в 2019 году — Зеленский раскрыл детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в 2019 году была достаточно напряженной с "разными тональностями". Однако до каких-либо общих решений стороны не дошли.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Как проходила встреча Зеленского и Путина 2019 года

По словам Зеленского у него вместе с Путиным была долгая беседа "в разных тональностях". Украинский лидер пытался донести безрезультативность "Минских соглашений", но общего видения ситуации не нашлось.

"Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, я ему объяснял с цифрами очень конкретными… Очень долго об этом говорили, торговались. Второй вопрос — была история по газу, о выигранном суде. Но вы знаете, как они реагируют на выигранные процессы. И там было акцентирование, что они передадут нам деньги... Третий вопрос у нас был относительно обмена — тогда мы поменяли более 100 человек", — рассказал глава государства.

Напомним, на этой конференции Зеленский также иронически ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит Путин. Украинский лидер пошутил, что у российского диктатора нет "мобилки", а телеграфом наш президент не пользуется.

В то же время глава государства также рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессорка признает свое поражение.

Владимир Зеленский
владимир путин
переговоры
война в Украине

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