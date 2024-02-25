Президент України відповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський відповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін. Глава держави пожартував, що у президента Росії немає телефону.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Чи поспілкувався б Зеленський з Путіним телефоном

У Президента України запитали, якщо йому вночі зателефонує Путін, то чи відповість він російському диктатору.

"Як він мені подзвонить, в нього нема мобілки, а у мене нема телеграфа 1917 року", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, від кого залежить запрошення країни до НАТО на саміті у Вашингтоні. Він відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Також він відповів на запитання, чи програє країна у війні. Зеленський розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.