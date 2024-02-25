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Президент України відповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін

25 лютого 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент України відповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український лідер Володимир Зеленський відповів, чи підніме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін. Глава держави пожартував, що у президента Росії немає телефону.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Чи поспілкувався б Зеленський з Путіним телефоном

У Президента України запитали, якщо йому вночі зателефонує Путін, то чи відповість він російському диктатору. 

"Як він мені подзвонить, в нього нема мобілки, а у мене нема телеграфа 1917 року", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, від кого залежить запрошення країни до НАТО на саміті у Вашингтоні. Він відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Також він відповів на запитання, чи програє країна у війні. Зеленський розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський
росія
володимир путін
Україна
президент

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