Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Президент Украины ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону Путин arrow

Президент Украины ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону Путин

25 февраля 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Украины ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону Путин
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону российский диктатор Владимир Путин. Глава государства пошутил, что у президента России нет телефона.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Пообщался бы Зеленский с Путиным телефоном

У Президента Украины спросили, если ему ночью позвонит Путин, ответит ли он российскому диктатору.

"Как он мне позвонит, у него нет мобилки, а у меня нет телеграфа 1917 года", — ответил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, от кого зависит приглашение страны в НАТО на саммите в Вашингтоне. Он пройдет 9-11 июля 2024 года.

Также он ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Зеленский рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский
россия
владимир путин
Украина
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме