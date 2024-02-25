Президент Украины ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону Путин
Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону российский диктатор Владимир Путин. Глава государства пошутил, что у президента России нет телефона.
Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
Пообщался бы Зеленский с Путиным телефоном
У Президента Украины спросили, если ему ночью позвонит Путин, ответит ли он российскому диктатору.
"Как он мне позвонит, у него нет мобилки, а у меня нет телеграфа 1917 года", — ответил Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал, от кого зависит приглашение страны в НАТО на саммите в Вашингтоне. Он пройдет 9-11 июля 2024 года.
Также он ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Зеленский рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
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