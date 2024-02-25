Президент Украины ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону Путин

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, поднимет ли трубку, если ему позвонит по телефону российский диктатор Владимир Путин. Глава государства пошутил, что у президента России нет телефона.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Пообщался бы Зеленский с Путиным телефоном

У Президента Украины спросили, если ему ночью позвонит Путин, ответит ли он российскому диктатору.

"Как он мне позвонит, у него нет мобилки, а у меня нет телеграфа 1917 года", — ответил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, от кого зависит приглашение страны в НАТО на саммите в Вашингтоне. Он пройдет 9-11 июля 2024 года.

Также он ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Зеленский рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.