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Якою була зустріч з Путіним у 2019 року — Зеленський розкрив деталі

25 лютого 2024 18:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Якою була зустріч з Путіним у 2019 року — Зеленський розкрив деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у 2019 році була досить напруженою з "різними тональностями". Однак до якихось спільних рішень сторони не дійшли.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Як відбувалась зустріч Зеленського та Путіна 2019 року

За словами Зеленського у нього разом з Путіним була довга бесіда "в різних тональностях". Український лідер намагався донести безрезультативність "Мінських угод", але спільного бачення ситуації не знайшлось.

"Я йому говорив, що Мінські угоди не спрацюють, я йому пояснював з цифрами дуже конкретними… Дуже довго про це говорили, торгувались. Друге питання – була історія по газу, про суд, який ми виграли. Але ви знаєте, як вони реагують на виграні процеси. І там було акцентування, що вони передадуть нам гроші… Третє питання у нас було щодо обміну — тоді ми поміняли понад 100 людей", — розповів глава держави. 

Нагадаємо, на цій конференції Зеленський також іронічно відповів, чи підніме слухавку, якщо до нього зателефонує Путін. Український лідер пожартував, що в російського диктатора немає "мобілки", а телеграфом наш Президент не користується. 

Водночас глава держави також розповів, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку. 

Володимир Зеленський
володимир путін
переговори
війна в Україні

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