Каков главный итог мартовского Рамштайна

Министры обороны США Ллойд Остин (слева) и Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны Украины

Встреча западной коалиции в формате Рамштайн, состоявшаяся 19 марта, принесла положительные результаты Украине. Кроме того, был отправлен четкий сигнал Российской Федерации — она не сможет тягаться с Европой по уровню отправки оружия и боеприпасов на фронт.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Запад и дальше будет поддерживать Украину

"Украинской стороне дали понять, что она и дальше может рассчитывать на расширенную военно-техническую помощь, причем по основным позициям", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Это, во-первых, артиллерийские снаряды. А также системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности.

Снарядный ответ Европы Кремлю

Главный итог — понимание того, что нужно Украине, и готовность военно-промышленного комплекса европейских стран к работе на нужды ВСУ.

"Не случайно перед Рамштайном появилось сообщение о том, что ВПК стран Европы готовы к выпуску 2 миллионов артиллерийских снарядов в год. А это значительно превышает возможности российских военных заводов", — подчеркнул эксперт.

Большинство из этих 2 миллионов пойдут на нужды ВСУ, а также будут созданы запасы в странах НАТО.

Напомним, Новини.LIVE и прогнозировали перед началом встречи, что речь во время переговоров на американской базе Рамштайн в Германии пойдет именно об артиллерийских снарядах, системах ПВО и дальнобойных ракетах.