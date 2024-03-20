Яким є головний підсумок березневого Рамштайна

Міністри оборони США Ллойд Остін (ліворуч) та України Рустем Умєров. Фото: Міноборони України

Зустріч західної коаліції у форматі Рамштайн, яка відбулася 19 березня, принесла позитивні результати Україні. Крім того, був відправлений чіткий сигнал Російській Федерації — вона не зможе тягатися із Європою за рівнем постачання зброї та боєприпасів на фронт.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Захід і надалі підтримуватиме Україну

"Українській стороні дали зрозуміти, що вона і в подальшому може розраховувати на розширену військово-технічну допомогу, причому по основних позиціях", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Це, по-перше, артилерійські снаряди. А також системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності.

Снарядна відповідь Європи Кремлю

Головний підсумок — це розуміння того, що потрібно Україні, і готовність військово-промислового комплексу європейських країн до роботи на потреби ЗСУ.

"Невипадково перед Рамштайном з’явилося повідомлення про те, що ВПК країн Європи готовий до випуску 2 мільйонів артилерійських снарядів на рік. А це значно перевищує можливості російських воєнних заводів", — підкреслив експерт.

Більшість із цих 2 мільйонів піде на потреби ЗСУ, а також будуть створені запаси у країнах НАТО.

Нагадаємо, Новини.LIVE і прогнозували перед початком зустрічі, що мова під час переговорів на американській базі Рамштайн у Німеччині йтиме саме про артилерійські снаряди, системи ППО та далекобійні ракети.