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Какие причины возвращения украинских беженцев из-за границы — результаты опроса

28 марта 2024 10:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Какие причины возвращения украинских беженцев из-за границы — результаты опроса
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: the-warsaw.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские беженцы за границей начали резко и массово возвращаться на Родину после двух лет полномасштабной войны. У каждого из них собственные причины такого решения, в частности эмоциональная составляющая и финансы, однако есть и другие, более важные обстоятельства.

О причинах возвращения из-за границы беженцев и как выбор страны повлиял на их решение, сообщает РБК-Украина со ссылкой на reliefweb.int.

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Портрет опрошенных респондентов

Организаторы инициативы IMPACT провели опрос с 26 октября по 8 ноября 2023 года. Для этого они провели интервью с 2213 вернувшимися в Украину лицами.

Большинство респондентов было из Киева (13%), Харьковской (12%), Днепропетровской (10%), Одесской (8%), Донецкой (7%), Николаевской (7%), Запорожской (7%), Киевской (6 %) областей.

Большинство вернувшихся в Украину — это женщины (39%), и несовершеннолетние дети (35%). Зато гораздо меньше мужчин, только 19%. Из вернувшихся семей 17% — имеют члена семьи с инвалидностью. В настоящее время за границей находится 21% подобных семей.

Кроме того, было зафиксировано, что 52% респондентов имеют высшее образование, а за рубежом этот показатель составил 48%.

Главный фактор возвращения беженцев в Украину

Больше всего украинцев, которые хотят вернуться домой, — беженцы в Польше. Более низкий показатель в странах Чехии и Германии. То есть главным фактором, влияющим на решение людей, является выбор страны для временной защиты.

Сейчас известно о 49% респондентов, которые уже вернулись из Польши. Также 46% граждан в Румынии, 43% в Молдове, 40% в Словакии. Самые низкие показатели в Германии — 13%, и Чехии — 17%.

Такие проценты можно объяснить географическим расположением стран, подобием культур, а также политикой соседних стран по отношению к беженцам.

"Еще одной предпосылкой для возвращения беженцев в Украину является вид жилья и уровень доходов за границей. Чаще всего принимают решение вернуться беженцы с меньшими доходами и те, кто живет во временном жилье. В то же время чаще всего в принимающих странах остаются беженцы, живущие в арендованном жилье или жилье, которое предоставило государство", — указали в издании.

В основном люди, которые вернулись, не имели работу за границей (28%), а трудоустроенных за рубежом украинцев сейчас 45%. Имевшие отдаленную работу также возвращаются (17%), в противовес 9% тех, кто решил остаться за границей.

Еще одним важным фактором стало знание иностранного языка. Около 50% украинцев вернулись из-за проблем в коммуникации.

Объяснение беженцев, что побуждает их вернуться в Украину

Среди опрошенных 53% составили люди, которые возвращаются из-за границы в населенные пункты, где они не всегда чувствуют себя в безопасности. Среди причин выезда из соседних стран:

  • желание воссоединиться со своими родными — 49%;
  • тоска по дому — 35%;
  • возврат на довоенное рабочее место — 15%;
  • невозможность найти работу — 11%;
  • ощущение безопасности — 11%;
  • отсутствие жилья за границей — 9%;
  • посещение школы в Украине — 7%;
  • доступ к медицинской помощи — 6%.

Статистика показала, что 82% граждан вернулись в области, где они проживали до войны, из которых 90% — в собственное жилье.

"Больше всего украинцев вернулись в западные и северные области, меньше всего — в южные и восточные", — подытожили в издании.

Напомним, результаты опроса ООН показали, что всего 65% украинских беженцев планируют вернуться домой. Весной 2023 года этот показатель составил 77%.

Также стало известно о том, что в Канаде не будут продолжать программу по упрощенному приему украинских беженцев. Но в стране пообещали сохранить "гибкость" в вопросе миграционного аспекта.

война
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беженцы
опрос
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