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Продовження міграційної програми для українців у Канаді — яке рішення ухвалили у країні

28 березня 2024 08:47
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Козюк Тетяна
редактор
Продовження міграційної програми для українців у Канаді — яке рішення ухвалили у країні
Українські біженці. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Канаді вирішили не продовжувати програму зі спрощеного приймання українських біженців. Водночас там обіцяють зберегти "гнучкість" у питанні міграційного аспекту, зважаючи на війну в Україні. 

Про це сказав міністр імміграції Канади Марк Міллер, передає Globe & Mail.

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За словами Міллера, питання продовження міграційної програми для українців не розглядають наразі. 

"Міністр розповів, що не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевий термін, що вимагає від охочих приїхати до Канади до кінця місяця", — йдеться у матеріалі. 

Натомість міністр імміграції Канади наголосив, що країна збереже "гнучкість" у питанні, що стосується реагування на міграційний аспект війни в Україні. 

"Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні", — сказав він.

До слова, раніше ми писали, що уряд Канади планує скоротити кількість мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців

Нагадаємо, у столиці Угорщини Будапешті продовжили безоплатний проїзд для українських біженців. Відповідна пільга діятиме поки що до 30 вересня поточного року. 

Канада
українці
Україна
біженці
пільги
війна в Україні

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