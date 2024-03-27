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В одній із країн Європи продовжили безоплатний проїзд для українців — які умови

27 березня 2024 14:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В одній із країн Європи продовжили безоплатний проїзд для українців — які умови
Громадський транспорт в Будапешті. Фото ілюстративне: tripmydream.cc
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У столиці Угорщини Будапешті продовжили безоплатний проїзд для українських біженців. Відповідна пільга діятиме поки що до 30 вересня поточного року. 

Про це повідомляє Будапештський транспортний центр.

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Умови безоплатного проїзду

Зазначається, що безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили ще у березні 2022 року. Вкотре пільгу продовжили до вересня 2024-го. 

Водночас, з 1 квітня скористатись безоплатним проїздом можна буде не скрізь. Йдеться про ділянку приміських "блакитних" автобусів і електрички HÉV в межах столиці Угорщини. 

Для відповідної пільги українцям необхідно буде пред'явити один з українськиих документів, за якими можна ідентифікувати особу. Зокрема:

  • паспорт;
  • посвідчення особи;
  • посвідка на проживання;
  • студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Використовуючи такі документи, можна скористатись будь-яким транспортом Будапешта, окрім:

  • експресу 100E до аеропорту;
  • фунікулера до Будайської фортеці;
  • екскурсійних рейсів;
  • катерів.

Нагадаємо, у Німеччині планують продовжити пільги для українських водіїв. 

Також ми писали, що уряд Канади планує скоротити кількість мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер оголосив, що у планах також є скорочення кількості іноземних працівників.

кордон
українці
Україна
Європа
проїзд

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