В одній із країн Європи продовжили безоплатний проїзд для українців — які умови

Громадський транспорт в Будапешті. Фото ілюстративне: tripmydream.cc

У столиці Угорщини Будапешті продовжили безоплатний проїзд для українських біженців. Відповідна пільга діятиме поки що до 30 вересня поточного року.

Про це повідомляє Будапештський транспортний центр.

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Умови безоплатного проїзду

Зазначається, що безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили ще у березні 2022 року. Вкотре пільгу продовжили до вересня 2024-го.

Водночас, з 1 квітня скористатись безоплатним проїздом можна буде не скрізь. Йдеться про ділянку приміських "блакитних" автобусів і електрички HÉV в межах столиці Угорщини.

Для відповідної пільги українцям необхідно буде пред'явити один з українськиих документів, за якими можна ідентифікувати особу. Зокрема:

паспорт;

посвідчення особи;

посвідка на проживання;

студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Використовуючи такі документи, можна скористатись будь-яким транспортом Будапешта, окрім:

експресу 100E до аеропорту;

фунікулера до Будайської фортеці;

екскурсійних рейсів;

катерів.

Нагадаємо, у Німеччині планують продовжити пільги для українських водіїв.

Також ми писали, що уряд Канади планує скоротити кількість мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер оголосив, що у планах також є скорочення кількості іноземних працівників.