В одній із країн Європи продовжили безоплатний проїзд для українців — які умови
У столиці Угорщини Будапешті продовжили безоплатний проїзд для українських біженців. Відповідна пільга діятиме поки що до 30 вересня поточного року.
Про це повідомляє Будапештський транспортний центр.
Умови безоплатного проїзду
Зазначається, що безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили ще у березні 2022 року. Вкотре пільгу продовжили до вересня 2024-го.
Водночас, з 1 квітня скористатись безоплатним проїздом можна буде не скрізь. Йдеться про ділянку приміських "блакитних" автобусів і електрички HÉV в межах столиці Угорщини.
Для відповідної пільги українцям необхідно буде пред'явити один з українськиих документів, за якими можна ідентифікувати особу. Зокрема:
- паспорт;
- посвідчення особи;
- посвідка на проживання;
- студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
- будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.
Використовуючи такі документи, можна скористатись будь-яким транспортом Будапешта, окрім:
- експресу 100E до аеропорту;
- фунікулера до Будайської фортеці;
- екскурсійних рейсів;
- катерів.
Нагадаємо, у Німеччині планують продовжити пільги для українських водіїв.
Також ми писали, що уряд Канади планує скоротити кількість мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер оголосив, що у планах також є скорочення кількості іноземних працівників.
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