В одной из стран Европы продлили бесплатный проезд для украинцев — какие условия

Общественный транспорт в Будапеште. Фото иллюстративное: tripmydream.cc

В столице Венгрии Будапеште продолжили бесплатный проезд для украинских беженцев. Соответствующая льгота будет действовать пока до 30 сентября этого года.

Об этом сообщает Будапештский транспортный центр.

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Условия бесплатного проезда

Отмечается, что бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен еще в марте 2022 года. Еще раз льготу продлили до сентября 2024-го.

В то же время, с 1 апреля воспользоваться бесплатным проездом можно будет не везде. Речь идет о участке пригородных "голубых" автобусов и электрички HÉV в пределах столицы Венгрии.

Для соответствующей льготы украинцам необходимо будет предъявить один из украинских документов, по которым можно идентифицировать личность. В частности:

паспорт;

удостоверение личности;

вид на жительство;

студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;

любой другой документ по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.

Используя такие документы, можно воспользоваться любым транспортом в Будапешт, кроме:

экспресса 100E в аэропорт;

фуникулера в Будайскую крепость;

экскурсионных рейсов;

катеров.

Напомним, в Германии планируют продлить льготы для украинских водителей.

Также мы писали, что правительство Канады планирует сократить количество мигрантов, среди которых 300 тысяч украинских беженцев. Министр иммиграции Канады Марк Миллер объявил, что в планах также сокращение числа иностранных работников.