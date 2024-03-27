В одной из стран Европы продлили бесплатный проезд для украинцев — какие условия
В столице Венгрии Будапеште продолжили бесплатный проезд для украинских беженцев. Соответствующая льгота будет действовать пока до 30 сентября этого года.
Об этом сообщает Будапештский транспортный центр.
Условия бесплатного проезда
Отмечается, что бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен еще в марте 2022 года. Еще раз льготу продлили до сентября 2024-го.
В то же время, с 1 апреля воспользоваться бесплатным проездом можно будет не везде. Речь идет о участке пригородных "голубых" автобусов и электрички HÉV в пределах столицы Венгрии.
Для соответствующей льготы украинцам необходимо будет предъявить один из украинских документов, по которым можно идентифицировать личность. В частности:
- паспорт;
- удостоверение личности;
- вид на жительство;
- студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;
- любой другой документ по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.
Используя такие документы, можно воспользоваться любым транспортом в Будапешт, кроме:
- экспресса 100E в аэропорт;
- фуникулера в Будайскую крепость;
- экскурсионных рейсов;
- катеров.
Напомним, в Германии планируют продлить льготы для украинских водителей.
Также мы писали, что правительство Канады планирует сократить количество мигрантов, среди которых 300 тысяч украинских беженцев. Министр иммиграции Канады Марк Миллер объявил, что в планах также сокращение числа иностранных работников.
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