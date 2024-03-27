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В одной из стран Европы продлили бесплатный проезд для украинцев — какие условия

27 марта 2024 14:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В одной из стран Европы продлили бесплатный проезд для украинцев — какие условия
Общественный транспорт в Будапеште. Фото иллюстративное: tripmydream.cc
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В столице Венгрии Будапеште продолжили бесплатный проезд для украинских беженцев. Соответствующая льгота будет действовать пока до 30 сентября этого года.

Об этом сообщает Будапештский транспортный центр.

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Условия бесплатного проезда

Отмечается, что бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен еще в марте 2022 года. Еще раз льготу продлили до сентября 2024-го.

В то же время, с 1 апреля воспользоваться бесплатным проездом можно будет не везде. Речь идет о участке пригородных "голубых" автобусов и электрички HÉV в пределах столицы Венгрии.

Для соответствующей льготы украинцам необходимо будет предъявить один из украинских документов, по которым можно идентифицировать личность. В частности:

  • паспорт;
  • удостоверение личности;
  • вид на жительство;
  • студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;
  • любой другой документ по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.

Используя такие документы, можно воспользоваться любым транспортом в Будапешт, кроме:

  • экспресса 100E в аэропорт;
  • фуникулера в Будайскую крепость;
  • экскурсионных рейсов;
  • катеров.

Напомним, в Германии планируют продлить льготы для украинских водителей.

Также мы писали, что правительство Канады планирует сократить количество мигрантов, среди которых 300 тысяч украинских беженцев. Министр иммиграции Канады Марк Миллер объявил, что в планах также сокращение числа иностранных работников.

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