Продление миграционной программы для украинцев в Канаде — какое решение приняли в стране

Украинские беженцы. Фото: Reuters

В Канаде решили не продолжать программу по упрощенному приему украинских беженцев. В то же время там обещают сохранить "гибкость" в вопросе миграционного аспекта ввиду войны в Украине.

Об этом сказал министр иммиграции Канады Марк Миллер, передает Globe&Mail.

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По словам Миллера, вопрос продления миграционной программы для украинцев сейчас не рассматривается.

"Министр рассказал, что не намерен продлевать срочную визовую программу для украинцев вне конечного срока, что требует от желающих приехать в Канаду до конца месяца", — говорится в материале.

Министр иммиграции Канады подчеркнул, что страна сохранит "гибкость" в вопросе, касающемся реагирования на миграционный аспект войны в Украине.

"Необходима операционная гибкость для реагирования на события в Украине", — сказал он.

К слову, ранее мы писали, что правительство Канады планирует сократить количество мигрантов, среди которых 300 тыс. украинских беженцев.

Напомним, в столице Венгрии Будапеште продолжили бесплатный проезд для украинских беженцев. Соответствующая льгота будет действовать пока до 30 сентября этого года.