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Які причини повернення українських біженців з-за кордону — результати опитування

28 березня 2024 10:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Які причини повернення українських біженців з-за кордону — результати опитування
Українські біженці. Ілюстративне фото: the-warsaw.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські біженці за кордоном почали різко та масово повертатися на Батьківщину після двох років повномасштабної війни. У кожного з них власні причини такого рішення, зокрема емоційна складова та фінанси, однак є й інші більш важливі обставини.

Про причини повернення з-за кордону біженців та як вибір країни вплинув на їх рішення повідомляє РБК-Україна з посиланням на reliefweb.int.

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Портрет опитаних респондентів

Організатори ініціативи IMPACT провели опитування 26 жовтня по 8 листопада 2023 року. Для цього вони провели інтерв'ю з 2213 особами, що повернулися в Україну.

Більшість респондентів були з Києва (13%), Харківської області (12%), Дніпропетровської (10%), Одеської (8%), Донецької (7%), Миколаївської (7%), Запорізької (7%), Київської (6%) області.

Більшість людей, які повернулися в Україну — це жінки — 39% та неповнолітні діти — 35%. Натомість значно менше чоловіків, лише 19%. З родин, що повернулися 17% склали ті, що мають члена сім'ї з інвалідністю. Наразі за кордоном перебуває 21% подібних сімей.

Крім того, було зафіксовано, що 52% респондентів мають вищу освіту, а кордоном це показник склав 48%.

Головний фактор повернення біженців в Україну

Найбільше українців, які хочуть повернутися додому, є біженці у Польщі. Нижчий показник у країнах Чехії та Німеччини. Тобто, головним чинником, що впливає на рішення людей є вибір країни для тимчасового захисту.

Наразі відомо про 49% респондентів, які вже повернулися з Польщі. Також 46% таких громадян у Румунії, 43% у Молдові, 40% у Словаччині. Найнижчі показники у Німеччині — 13% та Чехії — 17%.

Такі відсотки можна пояснити географічним розташуванням країн, подібністю культур, а також політикою сусідніх країн щодо біженців.

"Ще однією передумовою для повернення біженців в Україну є вид житла та рівень доходів за кордоном. Найчастіше приймають рішення повернутися біженці із меншими доходами, та ті, хто живуть у тимчасовому житлі. Водночас найчастіше у приймаючих країнах залишаються біженці, які живуть в орендованому житлі чи житлі, яке надала держава", — вказали у виданні.

Здебільшого люди, які повернулися не мали роботу за кордоном (28%), натомість працевлаштованих за кордоном українців наразі 45%. Ті, хто мав віддалену роботу також повертаються (17%), на противагу 9% тих, хто вирішив залишитися за кордоном. 

Ще один важливим фактором стало знання іноземної мови. Близько 50% українців повернулися, через проблеми в комунікації.

Пояснення біженців, що спонукає їх повернутися в Україну

Серед опитаних 53% склали люди, які повертаються з-за кордону у населені пункти, де вони не завжди почуваються у безпеці. Серед причин виїзду з сусідніх країн наступні:

  • бажання возз’єднатися зі своїми рідними — 49%;
  • туга за домом — 35%;
  • повернення на довоєнне робоче місце — 15%;
  • неможливість знайти роботу — 11%;
  • відчуття безпеки — 11%;
  • відсутність житла за кордоном — 9%;
  • відвідування школи в Україні — 7%;
  • доступ до медичної допомоги — 6%.

Статистика показала, що 82% громадян повернулися в області, де вони проживали до війни, з яких 90% — у власне житло.

"Найбільше українців повернулися до західних та північних областей, найменше  до південних та східних", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, результати опитування ООН показали, що лише 65% українських біженців планують повернутися додому. Навесні 2023 року цей показник склав 77%.

Також стало відомо про те, що у Канаді не продовжуватимуть програму зі спрощеного приймання українських біженців. Але в країні пообіцяли зберегти "гнучкість" у питанні міграційного аспекту.

війна
Україна
біженці
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закордон

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