Как обеспечить работу интернета без света.

Подключение роутера. Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

Условия отключения электроэнергии, будь то плановые или аварийные ситуации, заставляют украинцев искать способы сделать свой дом автономным, особенно когда речь идет о доступе в интернет. Есть способы, благодаря которым можно оставаться "в сети", даже когда электроснабжение отсутствует.

Об этом рассказали на портале SPRAVDI.

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Способ 1. Бесперебойный интернет от провайдера

Для начала узнайте у своего провайдера, предусмотрена ли возможность получения интернета при отсутствии электроэнергии. Существуют два варианта:

PON-технология: Телекоммуникационные операторы, использующие PON-технологию (Passive Optical Network), могут продолжать предоставлять интернет при выключении электроэнергии. Это достигается с помощью волоконно-оптического кабеля, обеспечивающего бесперебойность сети. Большинство местных провайдеров используют оптоволоконные кабели для подвода интернета от своего оборудования к точке распределения среди пользователей. Однако для бесперебойной работы интернета вам может понадобиться блок бесперебойного питания с аккумулятором.

ADSL-технология: Некоторые компании имеют устаревшую технологию ADSL, которая позволяет пользоваться интернетом через аналоговую телефонную линию. Это работает благодаря медному кабелю, к которому подключены стационарные телефоны. Однако эта технология будет работать только в том случае, если работает энергонезависимая АТС (автоматическая телефонная станция).

Как обеспечить питание роутера без света

Чтобы роутер работал бесперебойно, вам понадобится павербанк и кабель-преобразователь USB. Выберите павербанк, имеющий достаточно мощности для вашего роутера, и купите кабель-преобразователь с соответствующим напряжением. Соедините их, и ваш роутер будет обеспечен необходимым питанием.

Способ 2. Спутниковый интернет

Спутниковый интернет, как Starlink, может обеспечить вам почти 100% гарантию доступности сети даже при выключении электроэнергии. Однако у него есть свои недостатки, такие как высокая стоимость и низкая скорость. Чтобы использовать спутниковый интернет, вам также понадобится бесперебойное питание и соответствующие условия для установки антенны.

Находясь в условиях отключения электроэнергии, эти советы могут помочь вам обеспечить бесперебойный доступ к интернету.

Напомним, Укрэнерго ввело аварийные отключения света.

Как объяснил глава госрегулятора Владимир Кудрицкий, это связано с тем, что привлеченного импорта электричества оказалось недостаточно для покрытия дефицита мощностей украинской энергосистемы.