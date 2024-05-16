Як забезпечити роботу інтернету без світла — поради

Підключення роутера. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Умови вимкнення електроенергії, будь то планові або аварійні ситуації, змушують українців шукати способи зробити свій дім автономним, особливо коли мова йде про доступ до інтернету. Є способи, завдяки яким можна залишатися "в мережі", навіть коли електропостачання відсутнє.

Про це розповіли на порталі SPRAVDI.

Читайте також:

Спосіб 1. Безперебійний інтернет від провайдера

Для початку дізнайтесь у свого провайдера, чи передбачено ним можливість отримання інтернету за відсутності електроенергії. Існують два варіанти:

PON-технологія: Телекомунікаційні оператори, які використовують PON-технологію (Passive Optical Network), можуть продовжувати надавати інтернет під час вимкнення електроенергії. Це досягається за допомогою волоконно-оптичного кабелю, який забезпечує безперебійність мережі. Більшість місцевих провайдерів використовують оптоволоконні кабелі для підведення інтернету від свого обладнання до точки розподілу серед користувачів. Проте для безперебійної роботи інтернету вам може знадобитися блок безперебійного живлення з акумулятором.

ADSL-технологія: Деякі компанії мають застарілу технологію ADSL, яка дозволяє користуватися інтернетом через аналогову телефонну лінію. Це працює завдяки мідному кабелю, до якого підключені стаціонарні телефони. Проте ця технологія працюватиме лише у випадку, якщо працює енергонезалежна АТС (автоматична телефонна станція).

Як забезпечити живлення роутера без світла

Щоб ваш роутер працював безперебійно, вам знадобиться павербанк та кабель-перетворювач USB. Оберіть павербанк, що має достатньо потужності для вашого роутера, та купіть кабель-перетворювач з відповідною напругою. З'єднайте їх, і ваш роутер буде забезпечений необхідним живленням.

Спосіб 2. Супутниковий інтернет

Супутниковий інтернет, як наприклад Starlink, може забезпечити вам майже 100% гарантію доступності мережі, навіть при вимкненні електроенергії. Однак він має свої недоліки, такі як висока вартість і низька швидкість. Щоб використовувати супутниковий інтернет, вам також знадобиться безперебійне живлення та відповідні умови для встановлення антени.

Знаходячись в умовах вимкнення електроенергії, ці поради можуть допомогти забезпечити вам безперебійний доступ до інтернету.

Нагадаємо, Укренерго запровадило аварійні відключення світла.

Як пояснив очільник держрегулятора Володимир Кудрицький, це пов'язано з тим, що залученого імпорту електрики виявилося недостатньо для покриття дефіциту потужностей української енергосистеми.