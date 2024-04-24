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Грузия приняла решение по пребыванию украинцев на территории страны

24 апреля 2024 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Грузия приняла решение по пребыванию украинцев на территории страны
Украинцы за границей. Фото: ziarulnational.md
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Грузия продлила срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Это право будет действовать в течение трех лет.

Об этом говорится в постановлении правительства Грузии в среду, 24 апреля.

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"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение полных трех лет", — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу момента опубликования и продолжается с 24 февраля 2024 года.

В феврале 2023 года срок был продлен до двух лет, ранее он был ограничен одним. По информации Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года в Грузии находилось около 27 тысяч граждан Украины. 

Напомним, немецкие округа больше не хотят принимать украинских беженцев. Они требуют от федерального правительства и ЕС принять меры по борьбе с высоким уровнем миграции.

Также правительство Чехии предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.

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Грузия
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Украина
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