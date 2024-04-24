Грузія ухвалила рішення по перебуванню українців на території країни

Українці за кордоном. Фото: ziarulnational.md

Грузія продовжила термін безвізового перебування в країні для громадян України. Це право діятиме протягом трьох років.

Про це йдеться в постанові уряду Грузії у середу, 24 квітня.

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"Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи й перебувати там упродовж повних трьох років", — йдеться в документі.

Зазначається, що постанова набирає чинності з моменту опублікування і продовжується з 24 лютого 2024 року.

У лютому 2023 року термін був продовжений до двох років, раніше він був обмежений одним. За інформацією Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебувало близько 27 тисяч громадян України.

Нагадаємо, німецькі округи більше не хочуть приймати українських біженців. Вони вимагають від федерального уряду та ЄС вжити заходів щодо боротьби з високим рівнем міграції.

Також уряд Чехії пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, 20 тисяч українців з 342 тисяч, які отримали тимчасовий захист в цій країні, зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання.