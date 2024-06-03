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Гросси рассказал детали разговора с россиянами по поводу ЗАЭС

3 июня 2024 19:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне понимают, что перезапускать ЗАЭС опасно — Гросси
Глава Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Фото: IAEA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что МАГАТЭ и Россия совпадают во мнении, что в нынешних условиях перезапуск оккупированной Запорожской атомной электростанции не является ни целесообразным, ни безопасным. Он отметил, что россияне не планируют выводить ее из строя.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в Вене в понедельник, 3 июня.

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Запуск ЗАЭС опасен

"Что касается Калининграда, то я бы не говорил о том, что Россия хочет запустить (ЗАЭС. — Ред.), а я пытаюсь помешать ей это сделать. Это было бы несправедливо и неправильно. Но очевидно, что была информация, признаки, которые указывали на то, что такое намерение было", — заявил Гросси.

Комментируя встречу с россиянами 28 мая, глава МАГАТЭ заявил, что их с россиянами технические обсуждения помогли понять, что Россия действительно планирует использовать эту станцию, но они признают, что это было бы нерационально и потенциально опасно. Он также отметил, что обсуждение в Калининграде нельзя считать официальным соглашением, ведь это была техническая дискуссия.

"Это была техническая дискуссия, но с совпадением в том смысле, что при нынешних обстоятельствах перезапуск, постепенный или одновременный, или нескольких блоков, был бы нецелесообразным. Причинами этого являются, во-первых, конечно, военные действия, все еще продолжающиеся в регионе. А во-вторых — ситуация вокруг внешнего энергоснабжения", — добавил Гросси.

По его мнению, вывод, к которому пришло российское руководство, состоит в том, что в текущих условиях запуск ЗАЭС был бы неоправданным. Гросси заявил, что россияне не намерены закрывать эту атомную электростанцию.

Глава МАГАТЭ также отметил необходимость отсутствия военной активности в районе ЗАЭС, стабильного внешнего энергоснабжения и проведения необходимых ремонтных работ.

Напомним, что российские оккупанты продолжают использовать Запорожскую атомную электростанцию как военную базу.

Также мы писали, что попытка персонала Росатома на оккупированной Запорожской атомной электростанции перезапустить реакторы после их обесточивания может привести к мощному радиоактивному выбросу.

радиация
война в Украине
Атомная электростанция
Украина
ЗАЭС
Рафаэль Гросси
ядерная опасность
оккупация
МАГАТЭ

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