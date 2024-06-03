Росіяни розуміють, що перезапускати ЗАЕС є небезпечним — Гроссі

Очільник Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі. Фото: IAEA

Очільник Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що МАГАТЕ та Росія збігаються на думці, що у нинішніх умовах перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції не є ані доцільним, ані безпечним. Він зазначив, що росіяни не планують виводити її з експлуатації.

Про це Гроссі заявив на пресконференції у Відні у понеділок, 3 червня.

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Запуск ЗАЕС є небезпечним

"Щодо Калінінграда, то я б не говорив про те, що Росія хоче запустити (ЗАЕС. — Ред.), а я намагаюся завадити їй це зробити. Це було б несправедливо і неправильно. Але очевидно, що була інформація, ознаки, які вказували на те, що такий намір був", — заявив Гроссі.

Коментуючи зустріч з росіянами 28 травня, очільник МАГАТЕ заявив, що їхні з росіянами технічні обговорення допомогли зрозуміти, що Росія дійсно планує використовувати цю станцію, але вони визнають, що наразі це було б нераціонально і потенційно небезпечно. Він також зазначив, що обговорення у Калінінграді не можна вважати офіційною угодою, адже це була технічна дискусія.

"Це була технічна дискусія, але зі збігом у тому сенсі, що за нинішніх обставин перезапуск, поступовий або одночасний, або декількох блоків, був би недоцільним. Причинами цього є, по-перше, звичайно, військові дії, які все ще тривають в регіоні. А по-друге — ситуація навколо зовнішнього енергопостачання", — додав Гроссі.

На його думку, висновок, до якого прийшло російське керівництво, полягає в тому, що в поточних умовах запуск ЗАЕС був би невиправданим. Гроссі заявив, що росіяни не мають наміру закривати цю атомну електростанцію.

Голова МАГАТЕ також наголосив на необхідності відсутності військової активності в районі ЗАЕС, стабільного зовнішнього енергопостачання та проведення необхідних ремонтних робіт.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують використовувати Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

Також ми писали, що спроба персоналу "Росатому" на окупованій Запорізькій атомній електростанції перезапустити реактори після їхнього знеструмлення може призвести до потужного радіоактивного викиду.