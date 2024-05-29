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У ЦНС заявили про перебування чеченських бойовиків на ЗАЕС

29 травня 2024 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На ЗАЕС розмістили бойовиків чеченських підрозділів
Кадирівці. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують окупацію Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Так, ворог використовує ядерний об'єкт як військову базу. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву у середу, 29 травня.

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Так, на ЗАЕС зараз перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат", які облаштували на станції базу. В одному з приміщень вони навіть створили тир.

"Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", — зазначили в ЦНС.

Там зауважили, що "гра в хованки" не врятує чеченських бойовиків, адже шляхи їх патрулювання відомі й їм не вдасться уникнути покарання.

Нагадаємо, Кремль перезапустить реактори на ЗАЕС, про що МАГАТЕ дізналося від президента Росії Володимира Путіна.

Також ми писали, що спроба персоналу "Росатому" на окупованій Запорізькій атомній електростанції перезапустити реактори після їхнього знеструмлення може призвести до потужного радіоактивного викиду. 

АЕС
Запорізька область
бойовики
окупанти
Чеченська республіка
Запорізька АЕС

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