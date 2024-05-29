Рестарт реакторів на ЗАЕС загрожує викидом радіації, — Держатомрегулювання

Работники "Росатома" в аппаратном зале ЗАЭС. Фото иллюстративное: IAEA

Спроба персоналу "Росатому" на окупованій Запорізькій атомній електростанції зробити перезапустити реактори після їхнього знеструмлення, може призвести до потужного радіоактвивного викиду. В результаті такої аварії настануть транскордонні наслідки.

Про це повідомив глава Держатомрегулювання Олег Коріков в етері телемарафону.

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За його словами, така ймовірність розвитку подій на тлі знеструмлення на тимчасово окупованій станції підтвердило моделювання, яке розробили спеціалісти Держатомрегулювання.

"Коли енергоблоки перебувають в холодному стані, температура ядерного палива невисока. І в разі, якщо відбудеться повне знеструмлення, то відбудеться радіоактивний викид, який буде локалізований в межах промислового майданчика ЗАЕС. Але якщо хтось спробує зробити рестарт енергоблоків — температура палива буде високою, і тоді в цьому ж сценарії ми матимемо викид, який приведе до транскордонних наслідків", — зазначив Коріков.

Ситуація на ЗАЕС — останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кремль перезапустить реактори на ЗАЕС, про що МАГАТЕ дізналося від президента Росії, Володимира Путіна.

Також не так давно на станцію вкотре прилетів дрон, внаслідок чого російські соладти, які там базувалися, не пропустили на її територію місію спостерігачів.

А гендиректор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, раніше повідомляв, що всі шість реакторів електростанції було вперше з 2022 року переведено у стан "холодної зупинки".