Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Перезапуск реакторів на ЗАЕС загрожує потужним викидом радіації, — Держатомрегулювання arrow

Перезапуск реакторів на ЗАЕС загрожує потужним викидом радіації, — Держатомрегулювання

29 травня 2024 14:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Рестарт реакторів на ЗАЕС загрожує викидом радіації, — Держатомрегулювання
Работники "Росатома" в аппаратном зале ЗАЭС. Фото иллюстративное: IAEA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Спроба персоналу "Росатому" на окупованій Запорізькій атомній електростанції зробити перезапустити реактори після їхнього знеструмлення, може призвести до потужного радіоактвивного викиду. В результаті такої аварії настануть транскордонні наслідки.

Про це повідомив глава Держатомрегулювання Олег Коріков в етері телемарафону.

Читайте також:

Рестарт реакторів на ЗАЕС призведе до викиду радіації

За його словами, така ймовірність розвитку подій на тлі  знеструмлення на тимчасово окупованій станції підтвердило моделювання, яке розробили спеціалісти Держатомрегулювання.

"Коли енергоблоки перебувають в холодному стані, температура ядерного палива невисока. І в разі, якщо відбудеться повне знеструмлення, то відбудеться радіоактивний викид, який буде локалізований в межах промислового майданчика ЗАЕС. Але якщо хтось спробує зробити рестарт енергоблоків — температура палива буде високою, і тоді в цьому ж сценарії ми матимемо викид, який приведе до транскордонних наслідків", — зазначив Коріков.

Ситуація на ЗАЕС — останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кремль перезапустить реактори на ЗАЕС, про що МАГАТЕ дізналося від президента Росії, Володимира Путіна.

Також не так давно на станцію вкотре прилетів дрон, внаслідок чого російські соладти, які там базувалися, не пропустили на її територію місію спостерігачів.

А гендиректор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, раніше повідомляв, що всі шість реакторів електростанції було вперше з 2022 року переведено у стан "холодної зупинки". 

аварія
Україна
Запорізька область
ЗАЕС
радіація
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі