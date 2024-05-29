Рестарт реакторов на ЗАЭС угрожает выбросом радиации, — Госатомрегулирование

Российские солдаты на территории ЗАЭС. Фото иллюстративное: EPA

Попытка персонала "Росатома" на оккупированной Запорожской атомной электростанции сделать перезапустить реакторы после их обесточивания может привести к мощному радиоактивному выбросу. В результате такой аварии наступят трансграничные последствия.

Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона.

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По его словам, такая вероятность развития событий на фоне обесточивания на временно оккупированной станции подтвердило моделирование, разработанное специалистами Госатомрегулирования.

"Когда энергоблоки находятся в холодном состоянии, температура ядерного топлива невысокая. И в случае если произойдет полное обесточивание, то произойдет радиоактивный выброс, который будет локализован в пределах промышленной площадки ЗАЭС. Но если кто-то попытается сделать рестарт энергоблоков — температура топлива будет высокой, и тогда в этом же сценарии у нас будет выброс, который приведет к трансграничным последствиям", — отметил Кориков.

Ситуация на ЗАЭС — последние новости

Напомним, ранее стало известно, что Кремль перезапустит реакторы на ЗАЭС, о чем МАГАТЭ узнало от президента России, Владимира Путина.

Также не так давно на станцию в очередной раз прилетел дрон, в результате чего базировавшиеся там российские соладты не пропустили на ее территорию миссию наблюдателей.

А гендиректор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ранее сообщал, что все шесть реакторов электростанции были впервые с 2022 года переведены в состояние "холодной остановки".