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У МАГАТЕ заявили, що всі енергоблоки ЗАЕС у стані "холодного зупину" — що сталося

14 квітня 2024 08:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У МАГАТЕ заявили, що всі енергоблоки ЗАЕС у стані "холодного зупину" — що сталося
Російський загарбник на тлі четвертого блоку Запорізької АЕС. Фото: t.me/energoatom_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції було переведено у стан "холодного зупину". Це сталося вперше з 2022 року.

Про це повідомляє МАГАТЕ у суботу, 13 квітня.

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Гроссі зазначив, що в п'ятницю російські загарбники перевели енергоблок №4 з "гарячого" у стан "холодного зупину". На такий крок пішли у зв'язку з закінченням опалювального сезону в Енергодарі.

За словами гендиректора агентства, це сприяло підвищенню загальної безпеки об'єкта, тому він вітає таке рішення.

"Рішення про холодний зупин всіх шести блоків позитивне саме по собі, тому що охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на підприємстві", — зазначив Гроссі.

Як відомо, ЗАЕС припинила виробництво електроенергії для національної мережі у вересні 2022 року. Проте з жовтня того ж року принаймні один із шести її енергоблоків залишився в гарячому режимі для забезпечення централізованого опалення та технологічної пари для обробки рідких відходів на майданчику.

Нагадаємо, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, що від початку повномасштабної війни перебуває під російською окупацією. Про такі плани попередив президент Росії Володимир Путін.

Також ми писали, що відомий український лікар Євген Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС.

ЗАЕС
окупанти
Рафаель Гроссі
війна в Україні
війна
ядерна небезпека

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