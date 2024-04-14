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В МАГАТЭ заявили, что все энергоблоки ЗАЭС в состоянии "холодной остановки" — что произошло

14 апреля 2024 08:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В МАГАТЭ заявили, что все энергоблоки ЗАЭС в состоянии "холодной остановки" — что произошло
Российский захватчик на фоне четвертого блока Запорожской АЭС. Фото: t.me/energoatom_ru
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции были переведены в состояние "холодной остановки". Это произошло впервые с 2022 года.

Об этом сообщает МАГАТЭ в субботу, 13 апреля.

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Гросси отметил, что в пятницу российские захватчики перевели энергоблок №4 из "горячего" в состояние "холодной остановки". На такой шаг пошли в связи с окончанием отопительного сезона в Энергодаре.

По словам гендиректора агентства, это способствовало повышению всеобщей безопасности объекта, поэтому он приветствует такое решение.

"Решение о холодной остановке всех шести блоков положительное само по себе, потому что охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на предприятии", — отметил Гросси.

Как известно, ЗАЭС приостановила производство электроэнергии для национальной сети в сентябре 2022 года. Однако с октября того же года, по крайней мере, один из шести ее энергоблоков остался в горячем режиме для обеспечения централизованного отопления и технологического пара для обработки жидких отходов на площадке.

Напомним, что Кремль планирует перезапустить украинскую Запорожскую АЭС, которая с начала полномасштабной войны находится под российской оккупацией. О таких планах предупредил президент России Владимир Путин.

Также мы писали, что известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о радиации при подрыве оккупированной Запорожской АЭС.

ЗАЭС
оккупанты
Рафаэль Гросси
война в Украине
війна
ядерная опасность

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