На ЗАЭС разместили боевиков чеченских подразделений

Кадыровцы. Фото: AP

Российские захватчики продолжают оккупацию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Так, враг использует ядерный объект, как военную базу.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в среду, 29 мая.

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Ситуация на ЗАЭС

Так, на ЗАЭС сейчас находятся чеченские подразделения росгвардии "Ахмат", которые обустроили на станции базу. В одном из помещений они даже создали тир.

"Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию городом и репрессиям против украинцев", — отметили в ЦНС.

Там отметили, что "игра в прятки" не спасет чеченских боевиков, ведь пути их патрулирования известны и им не удастся избежать наказания.

Напомним, Кремль перезапустит реакторы на ЗАЭС, о чем МАГАТЭ узнало от президента России Владимира Путина.

Также мы писали, что попытка персонала Росатома на оккупированной Запорожской атомной электростанции перезапустить реакторы после их обесточивания может привести к мощному радиоактивному выбросу.