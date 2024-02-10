Гордон отреагировал на интервью Путина для Карлсона

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: скриншот с видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал его "клинически больным человеком".

Об этом Дмитрий Гордон сказал в комментарии Новини.LIVE.

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Журналист говорит, что посмотрел интервью российского диктатора, потому что должен был его увидеть. Ему было важно понять, о чем грезит Путин. Гордон отметил, что после просмотра у него есть только один вывод: "Сказочный дол***б".

"Какой рассказывает о Рюрике, Владимире, Петре Первом, еще кого-то. Историю невозможно воспроизвести, которая была три дня назад, что он знает о Рюрике? Это идиот", — подчеркнул Гордон.

Он также пожелал скорейшей смерти российскому диктатору.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Глава Кремля заявил, что хочет добиться решения "ситуации в Украине" путем переговоров.

В общем российский диктатор не сказал ничего нового и повторял "заезженные" тезисы. Его разговор с журналистом не стал сенсацией для западных СМИ, ведь издание ограничилось небольшими материалами.