Гордон отреагировал на интервью Путина для Карлсона
Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал его "клинически больным человеком".
Об этом Дмитрий Гордон сказал в комментарии Новини.LIVE.
Что сказал Гордон об интервью Путина
Журналист говорит, что посмотрел интервью российского диктатора, потому что должен был его увидеть. Ему было важно понять, о чем грезит Путин. Гордон отметил, что после просмотра у него есть только один вывод: "Сказочный дол***б".
"Какой рассказывает о Рюрике, Владимире, Петре Первом, еще кого-то. Историю невозможно воспроизвести, которая была три дня назад, что он знает о Рюрике? Это идиот", — подчеркнул Гордон.
Он также пожелал скорейшей смерти российскому диктатору.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Глава Кремля заявил, что хочет добиться решения "ситуации в Украине" путем переговоров.
В общем российский диктатор не сказал ничего нового и повторял "заезженные" тезисы. Его разговор с журналистом не стал сенсацией для западных СМИ, ведь издание ограничилось небольшими материалами.
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