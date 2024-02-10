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Гордон відреагував на інтерв'ю Путіна для Карлсона

10 лютого 2024 21:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гордон відреагував на інтерв'ю Путіна для Карлсона
Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український журналіст Дмитро Гордон прокоментував інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Він назвав його "клінічно хворою людиною". 

Про це Дмитро Гордон сказав у коментарі Новини.LIVE.

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Журналіст каже, що подивився інтерв'ю російського диктатора, адже повинен був його побачити. Йому було важливо зрозуміти, про що марить Путін. Гордон зазначив, що після перегляду в нього є лише один висновок: "Казковий дов***б". 

"Який розповідає про Рюрика, Володимира, Петра Першого, ще когось. Історію неможливо відтворити, яка була три дні тому, що він знає про Рюрика? Це ідіот", — наголосив Гордон. 

Він також побажав якнайшвидшої смерті російському диктатору.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Путіним. Глава Кремля заявив, що хоче домогтися вирішення "ситуації в Україні" шляхом переговорів.

Загалом російський диктатор не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Його розмова з журналістом не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами.

росія
володимир путін
журналісти
Дмитро Гордон
інтерв'ю

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