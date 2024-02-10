Гордон відреагував на інтерв'ю Путіна для Карлсона
Український журналіст Дмитро Гордон прокоментував інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Він назвав його "клінічно хворою людиною".
Про це Дмитро Гордон сказав у коментарі Новини.LIVE.
Що сказав Гордон про інтерв'ю Путіна
Журналіст каже, що подивився інтерв'ю російського диктатора, адже повинен був його побачити. Йому було важливо зрозуміти, про що марить Путін. Гордон зазначив, що після перегляду в нього є лише один висновок: "Казковий дов***б".
"Який розповідає про Рюрика, Володимира, Петра Першого, ще когось. Історію неможливо відтворити, яка була три дні тому, що він знає про Рюрика? Це ідіот", — наголосив Гордон.
Він також побажав якнайшвидшої смерті російському диктатору.
Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Путіним. Глава Кремля заявив, що хоче домогтися вирішення "ситуації в Україні" шляхом переговорів.
Загалом російський диктатор не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Його розмова з журналістом не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами.
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