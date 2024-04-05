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Главный санитарный врач удивил заявлением о вакцинации на базе аптек

5 апреля 2024 13:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Главный санитарный врач удивил заявлением о вакцинации на базе аптек
Игорь Кузин. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что аптеки пока не поддержали инициативу Министерства здравоохранения о проведении на их базе вакцинаций. В Минздраве приступили к интенсивной работе, чтобы решить этот вопрос.

Об этом Кузин сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс.

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"По состоянию на сегодняшний день, пока у нас нет активных запросов от бизнеса, мы уже начали проводить интенсивную работу", — сказал Кузин, комментируя незаинтересованность аптек в проведении вакцинаций.

Он добавил, что в связи с этим Минздрав начал активную работу, чтобы решить этот вопрос. Надеются, что к лету часть аптечного бизнеса станет участником вакцинальной кампании.

"Надеемся, что в течение лета все же определенная часть бизнес-структур аптек будут подаваться на упрощенную лицензию и будут участниками вакцинальной кампании против гриппа в рамках эпидемического сезона 2024-2025", — сказал Кузин.

Врач подчеркнул, что в любом случае аптеки являются частью всеобщей инициативы так называемой демедикализации вакцинации.

"К сожалению, в постсоветских странах очень часто законодательство было прописано так, что врач является обязательным участником процесса вакцинации. В мире это совсем не так, поэтому вакцинация в аптеках действительно является мировой практикой и мировым опытом", — сказал Кузин.

Напомним, в начале марта правительство приняло постановление, открывающее доступ для вакцинации в аптеках. Это устоявшаяся практика в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки. Постановление позволит сделать вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.

К слову, Минздрав позволил украинцам делать прививки против нового COVID-штамма.

Минздрав
вакцинация
вакцины
украинцы
Игорь Кузин
Украина
аптеки
врачи

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