Головний санітарний лікар здивував заявою про вакцинацією на базі аптек
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що аптеки поки не підтримали ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо проведенні на їх базі вакцинацій. У МОЗ розпочали інтенсивну роботу, щоб вирішити це питання.
Про це Кузін сказав в ефірі телемарафону, передає видання Інтерфакс.
Вакцинація на базі аптек
"Станом на сьогодні, поки що в нас немає активних запитів від бізнесу, ми вже почали проводити інтенсивну роботу", — сказав Кузін, коментуючи незацікавленість аптек у проведенні вакцинацій.
Він додав, що у зв'язку з цим МОЗ розпочало активну роботу, щоб вирішити це питання. Сподіваються, що до літа частина аптечного бізнесу таки стане учасником вакцинальної кампанії.
"Сподіваємося, що впродовж літа все ж таки певна частина бізнес-структур аптек подаватимуться на спрощену ліцензію та будуть учасниками вакцинальної кампанії проти грипу в межах епідемічного сезону 2024-2025", — сказав Кузін.
Лікар наголосив, що в будь-якому випадку аптеки є частиною загальної ініціативи так званої демедикалізації вакцинації.
"На жаль, у пострадянських країнах дуже часто законодавство було прописано так, що лікар є обов'язковим учасником процесу вакцинації. У світі це зовсім не так, тому вакцинація в аптеках справді є світовою практикою і світовим досвідом", — сказав Кузін.
Нагадаємо, на початку березня уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. Це усталена практика в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки. Постанова дозволить зробити вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.
До слова, МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму.
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