Головний санітарний лікар здивував заявою про вакцинацією на базі аптек

Ігор Кузін. Фото: УНІАН

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що аптеки поки не підтримали ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо проведенні на їх базі вакцинацій. У МОЗ розпочали інтенсивну роботу, щоб вирішити це питання.

Про це Кузін сказав в ефірі телемарафону, передає видання Інтерфакс.

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Вакцинація на базі аптек

"Станом на сьогодні, поки що в нас немає активних запитів від бізнесу, ми вже почали проводити інтенсивну роботу", — сказав Кузін, коментуючи незацікавленість аптек у проведенні вакцинацій.

Він додав, що у зв'язку з цим МОЗ розпочало активну роботу, щоб вирішити це питання. Сподіваються, що до літа частина аптечного бізнесу таки стане учасником вакцинальної кампанії.

"Сподіваємося, що впродовж літа все ж таки певна частина бізнес-структур аптек подаватимуться на спрощену ліцензію та будуть учасниками вакцинальної кампанії проти грипу в межах епідемічного сезону 2024-2025", — сказав Кузін.

Лікар наголосив, що в будь-якому випадку аптеки є частиною загальної ініціативи так званої демедикалізації вакцинації.

"На жаль, у пострадянських країнах дуже часто законодавство було прописано так, що лікар є обов'язковим учасником процесу вакцинації. У світі це зовсім не так, тому вакцинація в аптеках справді є світовою практикою і світовим досвідом", — сказав Кузін.

Нагадаємо, на початку березня уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. Це усталена практика в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки. Постанова дозволить зробити вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

До слова, МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму.