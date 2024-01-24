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Глава Укрпочты назвал лучшую почтовую марку 2023 года — какая она

24 января 2024 22:46
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Илья Рябинин
редактор
Глава Укрпочты назвал лучшую почтовую марку 2023 года — какая она
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Генеральный директор Укрпошти Игорь Смелянский подвел итоги опроса среди украинцев в номинации "Лучшая марка 2023 года". Ею была признана марка под названием "Вечная память".

Об этом он сообщил в Facebook.

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Глава Укрпочты назвал лучшую почтовую марку 2023 года — какая она
Марка "Вечная память" с тематическим конвертом. Источник: Укрпошта

В этой номинации победила почтовая марка под названием "Вечная память", авторами которой выступили Олег Шупляк и Николай Кочубей.

"Люди выбрали марку, посвященную погибшим, защищая всех нас. Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го", — пишет Смелянский.

Смелянский заявил, что выпуск этой марки произошел 29 августа в честь Дня памяти погибших защитников Украины, чтобы почтить их борьбу за Украину. На эскизе изображен казак-бандурист, тоскующий над могилами собратьев. Также, как он добавляет, украинцы выбрали и лучший почтовый блок — "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". А у него, как отметил Смелянский, куда более интересная история.

Глава Укрпочты назвал лучшую почтовую марку 2023 года — какая она
Победители Укрпошти в двух номинациях. Источник: Укрпошта

"С другой стороны, украинцы выбрали лучший почтовый блок, запечатлевший действительно историческое событие - первое за долгие годы празднования Рождества по новому календарю, еще и в Киево-Печерской лавре. Поэтому лучший почтовый блок - "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". Украинский "Carol of the Bells" звучит на Рождество в домах на каждом континенте, и теперь трудно найти человека, который бы не знал, что эти колядки созданы украинцами. Теперь в мире говорят be brave like Ukraine, что означает абсолютную смелость. ВСУ и всем, кто приближает победу", — подводит итог Игорь Смелянский.

Напомним, ранее в честь Дня Соборности Укрпошта выпустила финальный набор марок, посвященных гербам украинских городов. Они были представлены в течение 2017-2022 годов. Также в канун Рождества Укрпошта представила рождественскую марку в честь 950-летия Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

Укрпошта
Украина
опрос
Игорь Смелянский
почтовая марка

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