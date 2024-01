Голова Укрпошти назвав найкращу поштову марку 2023 року — яка вона

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото ілюстративне: УНІАН

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський підбив підсумки результатів опитування серед українців в номінації "Найкраща марка 2023 року". Нею було визнано марку під назвою "Вічна пам'ять".

Про це він повідомив у Facebook.

Марка "Вічна пам'ять" з тематичним конвертом. Джерело: Укрпошта

В цій номінації перемогла поштова марка під назвою "Вічна пам'ять", авторами якої виступили Олег Шупляк та Микола Кочубей.

"Люди обрали марку, присвячену тим, хто загинув, захищаючи всіх нас. Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го", — пише Смілянський.

Смілянський заявив, що випуск цієї марки стався 29 серпня на честь Дня пам’яті загиблих захисників України аби вшанувати їхню боротьбу за Україну. На ескізі зображено козака-бандуриста, який тужить над могилами побратимів. Також, як він додає, українці обрали й найкращий поштовий блок — "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". А в нього, як зазначив Смілянський — куди цікавіша історія.

Переможці Укрпошти у двох номінаціях. Джерело: Укрпошта

"З іншого боку, українці обрали найкращий поштовий блок, що закарбував насправді історичну подію – перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем, ще й у Києво-Печерський лаврі. Тож кращий поштовий блок – "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". Українська "Carol of the Bells" звучить на Різдво в домівках на кожному континенті, і тепер важко знайти людину, яка б не знала, що ці колядки створені українцями. Тепер у світі кажуть "be brave like Ukraine", що означає абсолютну сміливість. Завдяки ЗСУ й усім, хто наближає перемогу", — підбиває підсумки Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що раніше на честь Дня Соборності Укрпошта випустила фінальний набір марок, присвячених гербам українських міст. Вони були презентовані протягом 2017-2022 років. Також напередодні Різдва Укрпошта презентувала різдвяну марку на честь 950-річчя Успенського собору Києво-Печерської Лаври.