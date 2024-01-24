Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Голова Укрпошти назвав найкращу поштову марку 2023 року — яка вона arrow

Голова Укрпошти назвав найкращу поштову марку 2023 року — яка вона

24 січня 2024 22:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Голова Укрпошти назвав найкращу поштову марку 2023 року — яка вона
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський підбив підсумки результатів опитування серед українців в номінації "Найкраща марка 2023 року". Нею було визнано марку під назвою "Вічна пам'ять". 

Про це він повідомив у Facebook.

Читайте також:

Найкраща марка України 2023 року

Голова Укрпошти назвав найкращу поштову марку 2023 року — яка вона
Марка "Вічна пам'ять" з тематичним конвертом. Джерело: Укрпошта

В цій номінації перемогла поштова марка під назвою "Вічна пам'ять", авторами якої виступили Олег Шупляк та Микола Кочубей. 

"Люди обрали марку, присвячену тим, хто загинув, захищаючи всіх нас. Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го", — пише Смілянський.

Смілянський заявив, що випуск цієї марки стався 29 серпня на честь Дня пам’яті загиблих захисників України аби вшанувати їхню боротьбу за Україну. На ескізі зображено козака-бандуриста, який тужить над могилами побратимів. Також, як він додає, українці обрали й найкращий поштовий блок — "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". А в нього, як зазначив Смілянський — куди цікавіша історія.

Голова Укрпошти назвав найкращу поштову марку 2023 року — яка вона
Переможці Укрпошти у двох номінаціях. Джерело: Укрпошта

"З іншого боку, українці обрали найкращий поштовий блок, що закарбував насправді історичну подію – перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем, ще й у Києво-Печерський лаврі. Тож кращий поштовий блок – "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". Українська "Carol of the Bells" звучить на Різдво в домівках на кожному континенті, і тепер важко знайти людину, яка б не знала, що ці колядки створені українцями. Тепер у світі кажуть "be brave like Ukraine", що означає абсолютну сміливість. Завдяки ЗСУ й усім, хто наближає перемогу", — підбиває підсумки Ігор Смілянський. 

Нагадаємо, що раніше на честь Дня Соборності Укрпошта випустила фінальний набір марок, присвячених гербам українських міст. Вони були презентовані протягом 2017-2022 років. Також напередодні Різдва Укрпошта презентувала різдвяну марку на честь 950-річчя Успенського собору Києво-Печерської Лаври. 

Укрпошта
Україна
опитування
Ігор Смілянський
поштова марка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі