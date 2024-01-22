У День Соборності Укрпошта випустила новий набір марок — що на них зображено

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: t.me/igorsmelyansky

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності Укрпошта випустила фінальний набір марок, присвячених гербам українських міст. Вони були презентовані протягом 2017-2022 років.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Смілянський наголосив, що це унікальний випуск, адже в ньому є марки "Ялта", "Бахмут", "Чоп", "Єнакієве" та інші.

Фінальний набір марок, присвячених гербам українських міст. Фото: Укрпошта

"Цим випуском ми завершуємо цю серію, але впевнений, після перемоги ми розпочнемо нову, з новими сенсами і новими, відродженими містами та селами. І серія "Краса та Велич України" буде безумовно продовжена", — зазначив він.

Придбати марки можна на офіційному сайті Укрпошти. На аркуші зображені герби 12 міст, п'яти селищ та чотирьох сіл різних регіонів України.

Смілянський також привітав українців зі святом та побажав більше єдності в наближенні перемоги та того часу, коли всі наші міста та села будуть знову під українським стягом.

Допис Смілянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 4 січня поштовий оператор Укрпошта починає додатковий обмін ламп розжарювання на світлодіодні. Відтепер отримати ще п'ять LED-ламп можна не лише у сільських, а й у міських відділеннях.

Також ми писали, що щорічно 22 січня Україна відзначає важливе та значуще свято — День Соборності. Цей день покликаний нагадати кожному українцю про важливість свободи та незалежності. А також про те, що соборність — це не тільки спільна територія, а й духовна єдність, спільні ідеали, цінності та прагнення.