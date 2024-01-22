В День Соборности Укрпочта выпустила новый набор марок — что на них изображено

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Фото: t.me/igorsmelyansky

Сегодня, 22 января, в День Соборности Укрпочта выпустила финальный набор марок, посвященных гербам украинских городов. Они были представлены в течение 2017-2022 годов.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Смелянский подчеркнул, что это уникальный выпуск, ведь в нем есть марки "Ялта", "Бахмут", "Чоп", "Енакиево" и другие.

Финальный набор марок, посвященных гербам украинских городов. Фото: Укрпочта

"Этим выпуском мы завершаем эту серию, но уверен, после победы мы начнем новую, с новыми смыслами и новыми, возрожденными городами и селами. И серия "Красота и Величие Украины" будет безусловно продолжена", — отметил он.

Приобрести марки можно на официальном сайте Укрпочты. На листе изображены гербы 12 городов, пяти поселков и четырех сел разных регионов Украины.

Смелянский поздравил украинцев с праздником и пожелал больше единства в приближении победы и того времени, когда все наши города и села будут снова под украинским флагом.

Пост Смелянского. Фото: скриншот

Напомним, с 4 января почтовый оператор Укрпочта начинает дополнительный обмен ламп накаливания на светодиодные. Теперь получить еще пять LED-ламп можно не только в сельских, но и в городских отделениях.

Также мы писали, что ежегодно 22 января Украина отмечает важный и значимый праздник — День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости. А также о том, что соборность — это не только общая территория, но и духовное единство, общие идеалы, ценности и стремления.