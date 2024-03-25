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Глава СБУ прокомментировал ликвидацию Ильи Кивы

25 марта 2024 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава СБУ прокомментировал ликвидацию Ильи Кивы
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ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал ликвидацию бывшего народного депутата Ильи Кивы. Он не подтвердил официально, что за ликвидацией ряда военных преступников стоит украинская служба.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.

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По словам Малюка, он знает о ликвидации ряда военных преступников гораздо больше, чем может прокомментировать.

"Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка", — сказал Малюк.

Глава СБУ отметил, что справедливое наказание догнало всех негодяев. Он подчеркнул, что экс-нардепа Киву — в виде пуль калибром 9×19 мм с контрольным в голову.

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СБУ
смерть
Илья Кива
Украина
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ликвидация

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