Шпионил по комплексам ПВО — соратника Ильи Кивы приговорили к 15 годам

Вручение подозрения. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Российский агент, который шпионил за комплексами украинской противовоздушной обороны в Днепропетровской области, получил тюремный срок. Известно, что злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 29 февраля.

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"Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года", — говорится в сообщении.

Известно, что им оказался житель Днепропетровщины, который является идеологическим сторонником рашизма. Еще в 2014 году он познакомился с Ильей Кивой.

В начале полномасштабного вторжения мужчина вышел на прямую связь с представителем разведки РФ, используя для этого анонимные чаты в одном из мессенджеров.

Суд над коллаборантом. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Он выполнял задачи по шпионажу и передаче координат комплексов ПВО на Днепропетровщине.

Также осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, подконтрольное запрещенной партии ОПЗЖ.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет заключения.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, что СБУ задержала вражеского агента, которая наводила ракеты на Харьков и ожидал оккупации города. Ей грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что во Львове разоблачили супругов-агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по теплоэлектростанции, чтобы обесточить Львов.