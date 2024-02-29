Шпигував за комплексами ППО — соратника Іллі Киви засудили на 15 років

Вручення підозри. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Російський агент, який шпигував за комплексами української протиповітряної оборони у Дніпропетровській області, отримав тюремний термін. Відомо, що зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Соратник Киви отримав термін

"Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ним виявився житель Дніпропетровщини, який є ідеологічним прихильником рашизму. Ще у 2014 році він познайомився з Іллею Кивою.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік вийшов на прямий зв'язок з представником розвідки РФ, використовуючи для цього анонімні чати в одному з месенджерів.

Суд над колаборантом. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Він виконував завдання зі шпигування й передачі координат комплексів ППО на Дніпропетровщині.

Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років ув'язнення.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що СБУ затримала ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків та чекала на окупацію міста. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що у Львові викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по теплоелектростанції, щоб знеструмити Львів.