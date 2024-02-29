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Шпигував за комплексами ППО — соратника Іллі Киви засудили на 15 років

29 лютого 2024 21:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шпигував за комплексами ППО — соратника Іллі Киви засудили на 15 років
Вручення підозри. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський агент, який шпигував за комплексами української протиповітряної оборони у Дніпропетровській області, отримав тюремний термін. Відомо, що зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у четвер, 29 лютого.

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"Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ним виявився житель Дніпропетровщини, який є ідеологічним прихильником рашизму. Ще у 2014 році він познайомився з Іллею Кивою.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік вийшов на прямий зв'язок з представником розвідки РФ, використовуючи для цього анонімні чати в одному з месенджерів.

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Суд над колаборантом. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Він виконував завдання зі шпигування й передачі координат комплексів ППО на Дніпропетровщині.

Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років ув'язнення.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що СБУ затримала ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків та чекала на окупацію міста. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що у Львові викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по теплоелектростанції, щоб знеструмити Львів.

Ілля Кива
ФСБ
держзрада
ППО
війна в Україні

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