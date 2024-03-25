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Голова СБУ прокоментував ліквідацію Іллі Киви

25 березня 2024 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Голова СБУ прокоментував ліквідацію Іллі Киви
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував ліквідацію колишнього народного депутата Іллі Киви. Він не підтвердив офіційно, що за ліквідацією низки воєнних злочинців стоїть українська служба.

Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю ICTV у понеділок, 25 березня.

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За словами Малюка, він знає про ліквідацію низки воєнних злочинців набагато більше, ніж може прокоментувати.

"Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка", — сказав Малюк.

Очільник СБУ зазначив, що справедливе покарання наздогнало усіх негідників. Він наголосив, що екснардепа Киву — у вигляді куль калібром 9×19 мм з контрольним в голову.

Нагадаємо, ще 6 грудня стало відомо про ліквідацію колишнього народного депутата України Іллі Киви. У мережі з'явилися відео від СБУ з місця смерті нардепа у Підмосков'ї.

Також російський агент, який шпигував за комплексами української протиповітряної оборони у Дніпропетровській області, отримав тюремний термін. Відомо, що зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви.

СБУ
смерть
Ілля Кива
Україна
нардепи
Василь Малюк
ліквідація

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